Груз в виде интернет-спутников был успешно доставлен

Китай провёл первый запуск ракеты «Чанчжэн-12B» (Long March 12B), выведя на орбиту группу спутников Qianfan. Старт состоялся 1 июня в 16:40 по местному времени со стартовой площадки в районе космодрома Цзюцюань. Миссия была объявлена успешной: спутники достигли заданных орбит, а сам запуск стал 647-м полётом в истории семейства ракет Long March. Источник изображения: ChatGPTОсобое внимание к миссии привлекло то, что Китай не публиковал заранее предупреждений о запуске для авиации и судоходства. Информация о старте начала распространяться через китайские социальные сети, а затем была подтверждена официальными источниками.

SpaceNews назвал запуск «неожиданным», подчеркнув, что ракета отправила на орбиту не демонстрационный макет, а реальные спутники.

«Чанчжэн-12B» является двухступенчатой ракетой на керосине и жидком кислороде. Она разрабатывается как частично многоразовая система, способная в перспективе возвращать первую ступень. Ракета рассчитана на доставку крупных партий спутников на низкую околоземную орбиту. Её также сравнивают с американской Falcon 9, особенно учитывая тот факт, что выводит на орбиту она в основном интернет-спутники.