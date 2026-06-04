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«Сбер» предлагает другим странам суверенные модели искусственного интеллекта
При этом первый зампред правления банка Александр Ведяхин признаёт, что их ИИ будет отставать от западных аналогов
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«Сбер» предлагает иностранным государствам помощь в создании суверенных моделей искусственного интеллекта (ИИ), которые могут заложить основу для национального ИИ. По мнению Александра Ведяхина, курирующего ИИ-направление в «Сбере», это позволит преодолеть «цифровое неравенство».Источник изображения: Reuters
URL изображенияВедяхин подчеркнул, что предлагаемые «Сбер» модели ИИ на начальном этапе будут уступать по скорости и пониманию западным аналогам, включая решения от Anthropic, DeepSeek или Grok. Однако они будут соответствовать «национальным ценностям». Проще говоря, ИИ-модели будут не такими умными, как западные, но их можно адаптировать под собственную политику.

Александр Ведяхин утверждает, что страны Африки, Латинской Америки, Азии и Океании начали проявлять интерес к российским разработкам в области ИИ. Речь идёт о странах, которые не могут себе позволить самостоятельно развивать ИИ,

Впрочем, сам Ведяхин, судя по всему, не верит в массовую популяризацию ИИ. Он делает акцент на том, что ИИ-модели должны быть узкоспециализированными и решать конкретные задачи, например, оценку кредитоспособности потенциальных заёмщиков, а не цитировать стихи или знать редкие диалекты, на что необходимо кратно больше вычислительных ресурсов для обучения.

#искусственный интеллект #сбер
Источник: rtvi.com
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