Местные не очень восприняли строительство по соседству очередной «гигафабрики»

Компания SpaceX получила о местных властей штата Техас налоговые льготы для строительства крупного завода по производству микросхем Terafab в округе Граймс. При этом местные восприняли эту новость негативно, опасаясь, что появление очередной «гигафабрики» способно истощить местные ресурсы и изменить облик сельской местности. Источник изображения: Reuters

URL изображенияГолосование о предоставлении SpaceX льгот для реализации проекта состоялось после того, как свыше 100 жителей выразили свою обеспокоенность очередным заводом в регионе. Сам по себе круг Граймс небольшой – около 30 тысяч населения, что мало по меркам США. Учитывая, что завод строят в отдельном районе, количество соседей измеряется лишь сотнями фермеров, проживающих на своих ранчо. Поэтому сопротивление с их стороны действительно было сильным.

Как сообщает Reuters, одна из местных жительниц жаловалась на потенциальное воздействие индустриализации на местное сообщество и окружающую среду. Основные аргументы – увеличение расхода ресурсов по электроснабжению и водоснабжению, вред дикой природе и другие факторы.

SpaceX, как и другие компании Илона Маска, уже давно предпочитает реализацию проектов именно в Техасе, поскольку там располагается её штаб-квартира. Однако в густонаселённых городах сложнее получить разрешение на строительство, не говоря уже об отсутствии свободного места, поэтому компаниям приходится искать площадку в сельской местности.