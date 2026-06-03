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Nacvark
Китайские производители синтетических алмазов начали зарабатывать на ИИ-буме
Количество бенефициаров ИИ-бума продолжает расти
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Китайские производители лабораторных алмазов получили новый источник роста на фоне глобального бума искусственного интеллекта (ИИ). Если раньше такие камни ассоциировались прежде всего с ювелирным рынком и конкуренцией с природными бриллиантами, теперь они всё чаще рассматриваются как технологический материал для охлаждения мощных ИИ-чипов.Источник изображения: ChatGPTНовые процессоры для дата-центров становятся всё производительнее, но вместе с этим резко растёт нагрузка на системы охлаждения. Алмаз обладает крайне высокой теплопроводностью, поэтому его можно использовать как теплораспределитель: материал помогает быстрее отводить тепло от чипов и снижать риск перегрева.

Для китайской индустрии это особенно важно. Рынок ювелирных лабораторных алмазов пережил падение цен из-за перепроизводства, и часть компаний начала искать более прибыльные промышленные применения. ИИ-сектор неожиданно стал таким направлением: спрос на вычислительные мощности растёт, а вместе с ним увеличивается интерес к новым материалам для дата-центров и полупроводников.

Китай уже занимает сильные позиции в производстве синтетических алмазов, а развитая промышленная база позволяет быстро масштабировать выпуск. Теперь компании, которые раньше зависели от спроса на ювелирные украшения, могут переориентироваться на поставки для электроники, серверов и систем охлаждения.

#китай #искусственный интеллект #синтетический алмаз
Источник: bloomberg.com
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