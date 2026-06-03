За первые месяцы 2026 года сотрудники потратили годовой бюджет на ИИ

Uber начала ограничивать использование сотрудниками ИИ-инструментов для программирования, чтобы взять под контроль быстро растущие расходы. По данным Bloomberg, компания установила лимит в 1,5 тысячи долларов в месяц на одного сотрудника для каждого отдельного инструмента, включая Claude Code и Cursor. Источник изображения: ChatGPTОграничения касаются прежде всего агентных сервисов для кодинга – программ, которые помогают писать, проверять и дорабатывать код с помощью ИИ с минимальным вмешательством человека. При этом лимит по одному инструменту не влияет на доступный бюджет по другому, поскольку расходы считаются отдельно.

Поводом для ужесточения правил стал резкий рост затрат на ИИ. За первые месяцы 2026 года сотрудники Uber израсходовали годовой бюджет на такие инструменты. Компания теперь отслеживает потребление через внутреннюю панель, а превышение лимитов возможно только в отдельных случаях и с разрешения.

Ситуация отражает более широкий тренд в технологическом секторе. После периода активного внедрения генеративного ИИ компании всё чаще оценивают не только скорость работы сотрудников, но и реальную отдачу от расходов на токены и подписки. Руководители Uber уже заявляли, что рост потребления ИИ не всегда напрямую превращается в заметные улучшения продуктов для клиентов. Порой сотрудники просто имитируют активную работу с помощью ИИ: больше токенов потратили – значит больше поработали.