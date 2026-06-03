Даже при низких комиссиях посредники заработают сотни миллионов долларов

Компания SpaceX Илона Маска ведёт переговоры с банками-андеррайтерами (организаторы-посредники) о снижении комиссий за организацию первичного размещения акций (IPO) до уровня ниже 0,75%. Об этом сообщает издание Bloomberg. Источник изображения: ChatGPT

URL изображенияКак известно, IPO SpaceX может стать крупнейшим в истории фондового рынка. Однако даже при столь низкой ставке банки могут заработать около 500 миллионов долларов благодаря огромному объёму предстоящей сделки - 75 миллиардов долларов. Среди организаторов размещения – Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup и JPMorgan.

Если размещение состоится на заявленных условиях, оно станет важным событием для всего рынка IPO. Для банков это будет крупная сделка даже при минимальной комиссии, на которой настаивает SpaceX.

SpaceX может выйти на биржу уже в июне, а её оценка составит около 1,75 триллионов долларов. При этом большую часть оценки создаёт спутниковый интернет Starlink, который, в отличие от ракет, предоставляет реальное коммерческое применение, а не амбициозные цели. Созданный Маском стартап закрепит за собой статус крупнейшей аэрокосмической компании.