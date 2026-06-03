В этом регионе множество спорных архипелагов

Национальный научно-технический институт Чуншань (CSIST) представил новую разработку – роботов-собак, которые могут стать сторожами на спорных островах в Южно-Китайском море. Они представлены в трёх моделях и могут выполнять различные задачи, включая наблюдательные. Источник изображения: Reuters

URL изображенияРазработкой роботов-собак занималась компания Ghost Robotics, являющаяся одним из крупных поставщиков роботов-собак для армии США.

В CSIST подчеркнули, что Тайвань не размещал официальный заказ на поставку разработанных Ghost Robotics роботов-собак, но военное командование видит необходимость в развёртывании таких технологий вдоль побережья и пляжей. При этом наиболее вероятными местами размещения называют острова в Южно-Китайском море, где множество архипелагов, на которые претендуют одновременно Китай, Тайвань, Филиппины и другие азиатские страны.

Reuters отмечают, что Китай также применяет различные роботизированные решения, включая беспилотники, для мониторинга ситуации в Южно-Китайском море и других районах региона.