Приложение популярно по всему миру

Компания OpenAI, известная своим чат-ботом на базе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT, преодолела отметку в 1 миллиард активных пользователей. Именное такое количество пользователей ежемесячно пользуются приложением, учитывая большой спрос на ИИ. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо оценкам аналитической компании Sensor Tower, произошло это в мае, примерно через три года после запуска чат-бота. При этом ChatGPT обошёл по популярности Google Maps, TikTok, YouTube и другие популярные сайты.

При этом другие ИИ-сервисы пока не ставят таких рекордов. Для понимания, Claude от Anthropic, ставший безусловным лидером на рынке, довольствуется только 56 миллионами пользователей в месяц. Однако он более востребован среди программистов, веб-разработчиков и других профессий. Более того, чисто статистически Claude быстрее набирает обороты: рост популярности на 640% по сравнению с 62% у ChatGPT. Тем не менее рост ChatGPT, очевидно, будет замедляться в годовом исчислении, учитывая достигнутый пик пользователей.