Инфраструктура космодрома серьёзно повреждена

Компания Blue Origin может быть вынуждена на несколько месяцев отложить запуски своей тяжёлой ракеты New Glenn после аварии на мысе Канаверал во Флориде. Как сообщает издани Reuters, во время огневого испытания двигателей ракета взорвалась, повредив стартовую площадку. Инцидент произошёл накануне запланированного запуска и сорвал все первоначальные планы. Источник изображения: Reuters

По данным источников Reuters, один из ускорителей был уничтожен, а инфраструктура космодрома получила тяжёлые повреждения. Один из источников Reuters заявил, что площадка «практически разрушена», а восстановление может занять не менее шести месяцев. Эксперты отмечают, что даже при быстром ремонте компании придется пересматривать ближайшие миссии.

Авария особенно чувствительна для Amazon, которая рассчитывала использовать New Glenn для вывода спутников своей низкоорбитальной интернет-группировки. Компания должна развернуть значительную часть сети в сжатые сроки, чтобы выполнить обязательства перед регулятором в сроки, иначе потеряет зарезервированные места. Перенос запусков может вынудить Amazon искать дополнительные мощности у других операторов, включая SpaceX.

Более того, последствия этой аварии могут затронуть и планы NASA на Луну. New Glenn должен был запускать лунный посадочный модуль Blue Moon, а сама Blue Origin недавно получила контракт на доставку роверов для программы Artemis. В NASA заявили, что оценят влияние аварии на ближайшие миссии.