Nacvark
В Китае введут учёт человекоподобных роботов
В рамках национальной инициативы каждому двуногому человекоподобному роботу будет присвоен уникальный код
Власти Китая запускают национальную систему цифровой идентификации для человекоподобных роботов. Согласно новой инициативе, каждый произведённый в стране двуногий гуманоидный робот получит уникальный цифровой код, по сути аналогичный паспорту или ID-карте человека.Источник изображения: Gemini AIИдентификатор позволяет отслеживать устройство на протяжении всего эксплуатационного цикла, начиная от производства, заканчивая продажей и утилизацией. Основная цель – стандартизация стремительно растущего рынка, повышение прозрачности и снижение потенциальных рисков. Власти хотят ввести для производителей единые правила, а также отслеживать всю историю использования роботов.

Помимо прочего, идентификатор позволит быстрее диагностировать неисправности, отслеживать обновления программного обеспечения, контролировать безопасность эксплуатации и определять ответственность в случае инцидентов.

Ситуация примечательна тем, что китайские власти вводят идентификаторы ещё до массового распространения человекоподобных роботов, стремясь заранее подготовить нормативную базу, учитывая неминуемый этап развития промышленной и бытовой робототехники.

#китай #человекоподобный робот
Источник: scmp.com
