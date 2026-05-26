Власти пытаются привлечь инвесторов, предлагая им льготы и гарантии

Бразилия хочет привлечь 10 миллиардов долларов иностранных инвестиций, предложив бизнесу более безопасные условия для вложений. Для этого власти запускают новый этап программы Eco Invest, через которую государство будет частично брать на себя финансовые риски инвесторов. Источник изображения: ChatGPTГлавная проблема для зарубежного бизнеса: вкладывать деньги в Бразилию рискованно. Проекты зачастую долго окупаются, курс местной валюты нестабилен, а политическая и экономическая ситуация может меняться. Из-за этого многие инвесторы предпочитают не заходить на бразильский рынок, даже если сами проекты выглядят прибыльными.

В Бразилии хотят решить эту проблему, предлагая инвесторам «финансовую страховку». Если компания вкладывает деньги в бразильский проект, например, добычу лития, никеля или строительство экологической инфраструктуры – государство помогает снизить часть рисков, связанных с валютными колебаниями и финансированием, предоставляя льготные кредиты, государственные гарантии и хеджирование (компенсация части потерь от скачков курса национальной валюты).

Полученные деньги планируют направить в отрасли, которые считаются ключевыми для экологически ориентированной экономики: добыча ресурсов для производства аккумуляторов, модернизация промышленности и проекты по снижению вредных выбросов.