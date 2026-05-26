Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Бразилия планирует привлечь $10 млрд иностранных инвестиций в экологические проекты
Власти пытаются привлечь инвесторов, предлагая им льготы и гарантии
реклама

Бразилия хочет привлечь 10 миллиардов долларов иностранных инвестиций, предложив бизнесу более безопасные условия для вложений. Для этого власти запускают новый этап программы Eco Invest, через которую государство будет частично брать на себя финансовые риски инвесторов.Источник изображения: ChatGPTГлавная проблема для зарубежного бизнеса: вкладывать деньги в Бразилию рискованно. Проекты зачастую долго окупаются, курс местной валюты нестабилен, а политическая и экономическая ситуация может меняться. Из-за этого многие инвесторы предпочитают не заходить на бразильский рынок, даже если сами проекты выглядят прибыльными.

В Бразилии хотят решить эту проблему, предлагая инвесторам «финансовую страховку». Если компания вкладывает деньги в бразильский проект, например, добычу лития, никеля или строительство экологической инфраструктуры – государство помогает снизить часть рисков, связанных с валютными колебаниями и финансированием, предоставляя льготные кредиты, государственные гарантии и хеджирование (компенсация части потерь от скачков курса национальной валюты).

Полученные деньги планируют направить в отрасли, которые считаются ключевыми для экологически ориентированной экономики: добыча ресурсов для производства аккумуляторов, модернизация промышленности и проекты по снижению вредных выбросов.

#бразилия
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Корпус реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2 доставлен на стройплощадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
Core i3-12100F с DDR4 оказался в среднем на 8% быстрее Ryzen 5 5500 в играх
«Ростех» выпустил на рынок новые портретные фотообъективы
Micron увеличивает в США производство DDR4 в четыре раза
Выживание и лазание по скалам — в первых 13 минутах геймплея 007 First Light

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter