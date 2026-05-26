Первые поставки начнутся уже к концу 2026 года

Компания Ferrari, производящая люксовые авто, представила свой первый полностью электрический автомобиль под названием Luce. Его стоимость составляет от 550 тысяч евро, а первые поставки начнутся уже к концу 2026 года. Источник изображения: FerrariСам электрокар весом 2,2 тонны представляет собой четырёхдверный автомобиль, сохраняющий ставку на традиционную роскошность Ferrari. Разработчики специально усиливают естественные звуки вибрации от электродвигателя, чтобы не отходить от концепции своих люксовых авто. Его мощность составляет более 1 тысячи лошадиных сил, что позволяет ему развивать скорость более 310 километров в час. Запас хода Luce составляет 500 километров.

Директор по маркетингу и коммерции Ferrari Энрико Галлиера подчеркнул, что клиентская база компании включает тех людей, которые ищут «что-то совершенно иное, что можно использовать в разные моменты жизни». Помимо прочего, производство электрокаров позволяет компании усилить позиции на рынках, где электромобили уже широко распространены, а большие бензиновые автомобили облагаются высокими налогами.