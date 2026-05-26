В Европейском союзе планируют оштрафовать американскую компанию Google на крупную сумму в несколько сотен миллионов евро в рамках антимонопольного расследования. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Reuters

По данным издания, об этом решении могут объявить до начала лета. Ожидается, что это будет самый большой штраф, который когда-либо налагал Европейский союз на технологические компании в рамках Закона о цифровых рынках. Само расследование, которое стало почвой для штрафа, началось ещё в марте 2025 года.

Основная претензия Брюсселя Google заключается в том, что компания отдаёт предпочтение собственным сервисам, когда выводит пользователю результаты самой популярной в мире поисковой системы.

При этом пока нет официального подтверждения, что штраф действительно будет выписан. Пресс-секретарь Европейской комиссии Томас Ренье подчеркнул, что Брюссель заинтересован больше в соблюдении требований законодательства, чем в наложении штрафов. Впрочем, в Google скептически относятся к дальнейшему сотрудничеству с европейским регулятором, подчёркивая, что решения в ход переговоров уже привели к значительному ухудшению функционала Google.