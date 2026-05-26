В Европейском союзе планируют оштрафовать американскую компанию Google на крупную сумму в несколько сотен миллионов евро в рамках антимонопольного расследования. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.По данным издания, об этом решении могут объявить до начала лета. Ожидается, что это будет самый большой штраф, который когда-либо налагал Европейский союз на технологические компании в рамках Закона о цифровых рынках. Само расследование, которое стало почвой для штрафа, началось ещё в марте 2025 года.
Основная претензия Брюсселя Google заключается в том, что компания отдаёт предпочтение собственным сервисам, когда выводит пользователю результаты самой популярной в мире поисковой системы.
При этом пока нет официального подтверждения, что штраф действительно будет выписан. Пресс-секретарь Европейской комиссии Томас Ренье подчеркнул, что Брюссель заинтересован больше в соблюдении требований законодательства, чем в наложении штрафов. Впрочем, в Google скептически относятся к дальнейшему сотрудничеству с европейским регулятором, подчёркивая, что решения в ход переговоров уже привели к значительному ухудшению функционала Google.