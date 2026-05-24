Рынок Китая входит в сумму прогноза

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуаг (Jensen Huang) заявил, что его компания прогнозирует рынок центральных процессоров на сумму 200 миллиардов долларов. В эту сумму входит рынок Китая, что говорит о заинтересованности компании продвигать свои решения на азиатские рынки, несмотря на экспортные ограничения США. Источник изображения: NVIDIAПри этом прогноз NVIDIA выходит за пределы традиционных графических ускорителей вроде H200 или B200, ориентируясь в том числе на северные решения для агентов искусственного интеллекта (ИИ). Для этого компания работает в том числе над серией процессоров NVIDIA Vera.

Возвращаясь к теме Китая, следует подчеркнуть, что правительство США разрешило NVIDIA продавать ИИ-чипы H200 клиентам из этой страны. Однако до сих пор нет ни одного подтверждённого случая, когда американская компания продала китайским клиентам эти ИИ-чипы через экспортную лицензию от Вашингтона. Последнее связано с тем, что Китай препятствует импорту американских чипов своими компаниями.