Он будет заниматься подготовкой кадров в компании, являющейся прямым конкурентом OpenAI

Бывший директор подразделения по искусственному интеллекту (ИИ) в Tesla и сооснователь стартапа OpenAI Андрей Карпатый (Andrej Karpathy) объявил о присоединении к Anthropic, которая является основным конкурентом его бывшего места работы. Он планирует работать над совершенствованием чат-бота Claude, использующегося в разных отраслях. Источник изображения: Reuters

URL изображенияКарпатый подчеркнул, что очень рад присоединиться к команде и вернуться к исследованиям и разработкам в области ИИ. Он прогнозирует, что следующие несколько лет будут особенно определяющими в контексте развития ИИ и конкуренции между крупными технологическими компаниями.

Андрей Карпатый участвовал в разработке систем автономного вождения Tesla, на которые компания сейчас делает большую ставку, пока не покинул свою должность в 2022 году. В 2024 году он окончательно покинул OpenAI. Впоследствии Карпатый запускал собственные инициативы, включая несколько проектов с открытым кодом.

В Anthropic разработчик будет заниматься подготовкой кадров, ответственных за масштабные задачи, которые обеспечат Claude новые знания и возможности.