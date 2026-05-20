Спустя 6 лет Epic Games объявила о возвращении своей популярной видеоигры Fortnite в магазин приложений App Store, выразив надежду, что ситуация обретёт курс на нормализацию. Игра была удалена за нарушение правил платформы, а если быть точнее – обход разработчиками высоких комиссий App Store, которые они устанавливали на внутриигровые транзакции. Источник изображения: Reuters

Руководство компании рассчитывает, что правительства по всему миру не позволят Apple продолжать взимать необоснованные комиссионные сборы в размере до 30%.

Epic Games в 2020 году подала в суд на Apple, запустив судебные разбирательства относительно высоких комиссий, которые она обходила через сторонние платёжные системы. В прошлом году разработчикам удалось добиться возвращения Fortnite в App Store в США после почти пятилетнего запрета, что открыло путь к возвращению видеоигры в других странах.

При этом Epic Games по-прежнему не планирует возвращать Fortnite в App Store для жителей Австралии, поскольку там продолжают действовать правила, которые разработчики считают недопустимыми.