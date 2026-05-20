Nacvark
Microsoft запустит в Индии крупнейший дата-центр
Его введение в эксплуатацию запланировано на середину 2026 года

В Индии к середине 2026 году введут в эксплуатацию крупнейший в стране центр обработки данных, который будет предоставлять облачные услуги, включая искусственный интеллект (ИИ). Он будет размещён в Хайдарабаде, где проживает около 10 миллионов человек. Оператором объекта является компания Microsoft, представители которой отмечают, что в стране существует огромный спрос на облачные сервисы Azure и ИИ-помощника Copilot 365.Источник изображения: Gemini AIОт части в этом есть правда: в Индии более чем один миллиард интернет-пользователей и высококвалифицированные специалисты в области передовых технологий. Для таких компаний, как Microsoft, это огромный и перспективный рынок с потенциальными миллиардами долларов оборота.

Microsoft ещё в конце прошлого года объявила о планах потратить 17,5 миллиардов долларов на развитие ИИ в Индии. Это дополняет обещанные 3 миллиарда долларов инвестиций в начале 2025 года. Как раз таки в эту сумму входит строительство крупнейшего в стране дата-центра. При этом компания не спешит раскрывать его вычислительную мощность, хотя уже имеет потенциальных клиентов: Infosys, Cognizant, Tata Consultancy Services и другие.

#microsoft #искусственный интеллект #индия #дата-центр
Источник: reuters.com
