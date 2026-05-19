Компании объединяют ресурсы и возможности для строительства нового объекта

Компании Alphabet (Google) и инвестиционная компания Blackstone объявили о планах создания совместного предприятия в сфере облачной инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). Они объединяют силы, чтобы построить новый объект. Источник изображения: ChatGPTКак сообщает Reuters, Blackstone планирует инвестировать около 5 миллиардов долларов и получить контрольный пакет в новом предприятии. Google, в свою очередь, предоставит ключевые технологические активы: собственные ИИ-чипы TPU, облачные решения и программную платформу для управления дата-центрами.

Новая структура будет работать как независимый оператор инфраструктуры на базе крупных дата-центров и ориентироваться на предоставление вычислительных мощностей для внешних клиентов. Основная цель проекта – удовлетворить растущий спрос на вычислительные мощности для обучения и работы ИИ-моделей. Проект рассчитан на долгосрочные корпоративные контракты и стабильную загрузку дата-центров.

Запуск предприятия позволит Google расширить коммерческое использование TPU за пределами собственного облака, а Blackstone – усилить позиции в секторе дата-центров, где традиционно доминируют Microsoft Azure и Amazon Web Service.