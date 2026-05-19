Впрочем, это было крайне ожидаемо

В понедельник суд США вынес решение по делу Илона Маску против компании OpenAI, сооснователем которой он является. Маск пытался доказать, что Сэм Альтман и Грег Брокман отклонились от первоначальной миссии компании и решили зарабатывать на искусственном интеллекте (ИИ). Последние, в свою очередь, утверждали, что Маск сам хотел превратить ИИ-стартап в инструмент для заработки денег на космически миссии, но его не поддержали, в связи с чем он ушёл и затаил обиду. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ своём решении суд постановил, что Маск подал иск слишком поздно. На этом этапе американский суд не станет препятствовать проведению OpenAI крупного IPO стоимостью до 1 триллиона долларов.

Илон Маск планирует подать апелляцию по этому делу, спекулятивно подчеркнув, что суд фактически признал его правым по делу, но сослался на истёкший срок давности. По мнению Маска, вопрос стоит не в том, действительно ли Альтман и Брокман украли OpenAI, а в том, когда они это сделали. Миллиардер продолжит работать над тем, чтобы решение пересмотрели в пользу судебного запрета на проведение IPO.

Однако маловероятно, что это произойдёт. В этом году OpenAI проведёт IPO, получив крупную оценку, которая позволит ей продолжать развивать бизнес на ИИ.