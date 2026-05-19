Технология предназначена для возвращения зрения даже тем людям, которые потеряли оба глаза или родились слепыми

Илон Маск (Elon Reeve Musk), являющийся основателем стартапа Neuralink, объявил, что до конца года его компания проведёт первую в мире имплантацию устройства Blindsight, чтобы помочь людям, родившимся слепыми или с нарушениями зрения, снова видеть. Источник изображения: NeuralinkРечь идёт о небольшом технологическом зрачке, который обходит повреждённые глаза или зрительный нерв, фиксируя картинку с камеры и передавая электрические импульсы напрямую в зрительную кору головного мозга. Технология предназначена для возвращения зрения даже тем людям, которые потеряли оба глаза или родились слепыми

Маск отметил, что устройство поначалу даст лишь ограниченное зрение, но в будущем есть перспектива более совершенной технологий. Помимо этого, компания работает над технологией, которая позволит парализованным людям снова ходить. После этих слов он сделал амбициозный прогноз, что примерно через десять лет человекоподобные роботы будут «практически повсюду».

Илон Маск сравнил технологии своей компании с «уровнем Иисуса», поскольку они позволяют людям возвращать утраченные функции.