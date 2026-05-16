Starlink уже работает более чем в десятке стран Африки

Правительство Уганды объявило о сертификации спутникового интернета Starlink от компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску (Elon Reeve Musk). Об этом заявил президент страны Йовери Мусевени в своём сообщении в социальной сети X. Источник изображения: Gemini AIПо его словам, он лично присутствовал на подписании соглашении об операционной лицензии для Starlink на осуществлении деятельности в Уганде. Компания согласилась соблюдать законы и нормативные требования страны в рамках подготовки к развёртыванию своей деятельности.

Reuters отмечает, что в Уганде давно жалуются на высокую стоимость интернет-услуг из-за ограниченного предложения. Впрочем, маловероятно, что Starlink исправит ситуацию, учитывая стоимость подписки от 50 долларов в месяц (без учёта оборудования). В Уганде примерно 14-20% населения имеют доступ к интернету.

Starlink уже действует на территории более чем десятка стран Африки. Основное его преимущество заключается в том, что для работы не нужна специально оборудованная наземная инфраструктура – достаточно лишь терминала для обеспечения связи со спутником.