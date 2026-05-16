Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Крупнейшее IPO SpaceX стоимостью до $2 трлн может состояться уже в июне
По данным Reuters, компания ускорила сроки проведения IPO

Компания SpaceX, известная теперь под названием SpaceXAI, ускоряет сроки проведения предстоящего IPO. Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, проведение IPO запланировано уже 11 июня 2026 года.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным издания, в качестве фондовой биржи была выбрана Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ). Листинг ожидается уже в середине июня, а оценка компании претендует на крупнейшую в истории – от 1,5 до 2 триллионов долларов США.

SpaceXAI планирует привлечь десятки миллиардов долларов, причём участвовать смогут не только крупные фонды, а и другие инвесторы.

Reuters напоминает, что, несмотря на высокую оценку SpaceXAI, у экспертов есть опасения относительно завышенной стоимости компании. По их мнению, оценка компании основана больше на ожиданиях будущего роста, чем на текущей прибыли. Это одна из причин, почему Илону Маску пришлось объединить SpaceX и xAI, стремясь повысить оправданность будущей оценки SpaceXAI. Как известно, Маск имеет амбициозные планы по созданию дата-центров в космосе после того, как стоимость запусков будет уменьшена.

#spacex
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа
В заливе Петра Великого нашли затонувший в 1906 году пароход
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Смартфоны линейки Nothing Phone (4a) уже поступили в продажу в магазинах DNS
«Каратель: Последнее убийство» лидирует по рейтингу Rotten Tomatoes среди экранизаций героя Marvel
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году
Авиаэксперт Олег Пантелеев: Ил-114-300 готов вдохнуть новую жизнь в региональные перевозки
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100
AMD FSR Upscaling 4.1 официально станет доступна на видеокартах Radeon RX 7000 и 6000
Обнаружен кристалл после ядерных испытаний 1945 года в США, не похожий ни на один известный образец
На Алтае нашли зуб неандертальца возрастом около 59 тысяч лет со следами лечения кариеса
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Космический блокбастер «Проект Аве Мария» возглавил чарты цифровых продаж за сутки после релиза
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в Death Stranding 2 и ряде других популярных игр
В «Бюро 1440» опровергли копирование Starlink: «Рассвет» работает по иной схеме
Владелец биткоин-кошелька восстановил утраченный пароль при помощи Claude и 3,5 трлн комбинаций
В Сети появились фотографии седана Volga C50 на улицах Нижнего Новгорода
Армения рассматривает модульные реакторы вместо крупной АЭС от Росатома
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию
Заслуженный пилот СССР призвал разобраться в сроках и финансировании проекта ЛМС‑901 «Байкал»

Популярные статьи

Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter