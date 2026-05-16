Компания SpaceX, известная теперь под названием SpaceXAI, ускоряет сроки проведения предстоящего IPO. Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, проведение IPO запланировано уже 11 июня 2026 года. Источник изображения: Reuters

По данным издания, в качестве фондовой биржи была выбрана Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ). Листинг ожидается уже в середине июня, а оценка компании претендует на крупнейшую в истории – от 1,5 до 2 триллионов долларов США.

SpaceXAI планирует привлечь десятки миллиардов долларов, причём участвовать смогут не только крупные фонды, а и другие инвесторы.

Reuters напоминает, что, несмотря на высокую оценку SpaceXAI, у экспертов есть опасения относительно завышенной стоимости компании. По их мнению, оценка компании основана больше на ожиданиях будущего роста, чем на текущей прибыли. Это одна из причин, почему Илону Маску пришлось объединить SpaceX и xAI, стремясь повысить оправданность будущей оценки SpaceXAI. Как известно, Маск имеет амбициозные планы по созданию дата-центров в космосе после того, как стоимость запусков будет уменьшена.