Их построят на базе старых угольных станций

Южноафриканская государственная энергокомпания Eskom объявила о планах по строительство в Южно-Африканской Республике (ЮАР) гравитационных систем хранения энергии. Проект будет реализован совместно с компанией Energy Vault.

Пилотный объект мощностью около 25 МВт и ёмкостью 100 МВт·ч планируется разместить на территории бывшей угольной электростанции Hendrina. Сам проект является частью более широкой стратегии модернизации энергетической инфраструктуры страны и снижения зависимости от угля. Источник изображения: Gemini AIГравитационное хранение энергии основано на простом принципе: при избытке электроэнергии тяжёлые блоки поднимаются вверх, а при необходимости – опускаются, вырабатывая электричество. В отличие от традиционных аккумуляторов, такая система может использовать переработанные материалы, включая отходы угольной промышленности.

Власти рассчитывают, что технология поможет стабилизировать энергосистему, особенно на фоне активного развития солнечной и ветровой генерации. ЮАР в последние годы сталкивается с регулярными перебоями в электроснабжении, поэтому новые решения по хранению энергии рассматриваются как ключ к повышению надёжности сети.

В случае успеха проект может могут начать расширять, используя для этого другие площадки на территории страны.