Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Reuters: Microsoft ищет новых партнёров в области ИИ вместо OpenAI
Судя по всему, компания решила отходить от прочных связей с OpenAI после недавнего соглашения

Компания Microsoft начала пересматривать свою стратегию в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и активнее искать новые стартапы для инвестиций и возможных поглощений. По данным Reuters, это связано с желанием компании снизить зависимость от одного ключевого партнёра в ИИ-сегменте, который сам стал более независим.Источник изображения: Reuters
URL изображенияMicrosoft тесно сотрудничала с OpenAI, используя её модели в своих продуктах, включая Copilot и облачную платформу Azure. Однако отношения между компаниями постепенно становятся менее эксклюзивными, что открывает Microsoft возможность выстраивать более независимую стратегию. Основная причина – желание OpenAI сотрудничать с большим числом компаний.

Источники Reuters сообщают, что Microsoft рассматривает различные ИИ-стартапы для покупки или инвестиций. Среди них упоминаются Cursor, разработчик инструментов для программирования на базе ИИ, а также Inception, который работает над альтернативными подходами к созданию больших моделей. В некоторых случаях потенциальные сделки хоть и обсуждались, но отклонялись регуляторами, как было в случае с Cursor. 

В материале издания отмечают, что крупные технологические компании всё чаще стремятся контролировать ключевые ИИ-технологии самостоятельно, а не полагаться на партнёрские связи, которые бывают ненадёжны.

#microsoft #искусственный интеллект #openai
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
Эксперт сравнил качество картинки и fps в GTA IV с трассировкой пути и без неё
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
DFRobot представила гибкий 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2,4K и 450 нит яркости
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Навигатор от «Яндекса» начал давать более наглядные подсказки о манёврах
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Длительность презентации Sony Xperia 1 VIII будет 4:57 минуты вместо обычных более 20 минут
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
Audi показала фотографии салона полноразмерного кроссовера Q9
NVIDIA выпустила новый графический драйвер Game Ready 596.49 WHQL с поддержкой Forza Horizon 6
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
На сайте Instant Gaming появилась страница предзаказа на GTA 6

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter