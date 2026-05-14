Судя по всему, компания решила отходить от прочных связей с OpenAI после недавнего соглашения

Компания Microsoft начала пересматривать свою стратегию в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и активнее искать новые стартапы для инвестиций и возможных поглощений. По данным Reuters, это связано с желанием компании снизить зависимость от одного ключевого партнёра в ИИ-сегменте, который сам стал более независим. Источник изображения: Reuters

Microsoft тесно сотрудничала с OpenAI, используя её модели в своих продуктах, включая Copilot и облачную платформу Azure. Однако отношения между компаниями постепенно становятся менее эксклюзивными, что открывает Microsoft возможность выстраивать более независимую стратегию. Основная причина – желание OpenAI сотрудничать с большим числом компаний.

Источники Reuters сообщают, что Microsoft рассматривает различные ИИ-стартапы для покупки или инвестиций. Среди них упоминаются Cursor, разработчик инструментов для программирования на базе ИИ, а также Inception, который работает над альтернативными подходами к созданию больших моделей. В некоторых случаях потенциальные сделки хоть и обсуждались, но отклонялись регуляторами, как было в случае с Cursor.

В материале издания отмечают, что крупные технологические компании всё чаще стремятся контролировать ключевые ИИ-технологии самостоятельно, а не полагаться на партнёрские связи, которые бывают ненадёжны.