Компания SoftBank из Японии рассматривает возможность масштабных вложений во Францию, которые могут достичь 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

URL изображенияПо данным этих источников, проект обсуждается между главным исполнительным директором японской компании Масаёси Соном и французскими властями. Основным акцентом потенциальных инвестиций является развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), включая строительство крупных центров обработки данных и связанных технологических объектов.

Инициатива вписывается в стратегию SoftBank по активному расширению в сфере ИИ. Компания уже объявляла о похожих крупных проектах в других странах. Окончательное решение об инвестициях во Францию пока не принято, а сумма и детали инвестиций могут измениться.

Возможное объявление сделки может состояться на одном из ближайших инвестиционных саммитов во Франции. Французские власти, в свою очередь, рассматривают такие проекты как способ укрепить позиции страны в условиях бурного развития ИИ.