Компания стремится догнать в этой области конкурентов

Компания OpenAI учредила подразделение OpenAI Deployment Company с первоначальными инвестициями в размере 4 миллиардов долларов США. Подразделение будет специализироваться на консультациях для внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в другие компании. Такой шаг со стороны OpenAI является попыткой догнать конкурентов в области корпоративного ИИ, где лидирует Anthropic. Источник изображения: Reuters

В состав дочернего предприятия будут входить инженеры и другие специалисты, основной задачей которых будет разработка передовых методов внедрения ИИ. Проще говоря, они будут помогать другим компаниям освоить ИИ от OpenAI и рекомендовать, куда его можно внедрить, чтобы вести свой бизнес эффективнее и выгоднее. Для OpenAI это, очевидно, большой плюс, ведь количество корпоративных клиентов будет увеличиваться.

OpenAI даже приобрела консалтинговую компанию Tomoro с 150 специалистами, чтобы эффективнее продавать ИИ-модели тем, кто реально будет ими пользоваться и платить за это.

Соответствующее решение является логичным, учитывая подготовку OpenAI к IPO, к моменту которого компания должна обладать максимальными коммерческими возможностями.