Президент США планирует визит в Пекин вместе с рядом миллиардеров

Как известно, в этом месяце президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) планирует посетить Китай. Стало известно, что вместе с ним в Пекин поедут представители крупных американских компаний, включая генерального директора SpaceX Илона Маска (Elon Reeve Musk) и Apple Тима Кука (Timothy Cook). Источник изображения: Белый домПомимо этого, китайскую столицу посетят представители BlackRock, Qulcomm, Visa, MasterCard, а также другие топ-менеджеры. Представители от Boeing также поедут с Трампом, что говорит о возможности подписания между США и Китаем договорённостей о поставках 500 самолётов 737 MAX и десятков широкофюзеляжных самолётов с двигателями GE. Это первый первый заказ Китаем американских самолётов после 9 лет перерыва, а также крупнейший единовременный заказ в истории.

В то же время представители технологических компаний не станут сопровождать Дональда Трампа, как это ожидалось ранее. Генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) не пригласили в Пекин – правительство США сосредотачивается на сделках с Ктаем в области сельского хозяйства и авиации



