Страна зависит от импорта энергоносителей, которые растут в цене

Индия является одной из стран, чей энергетический сектор зависит от импорта энергоносителей. В условиях, когда проход судов через Ормузский пролив остаётся ограниченным, а стоимость нефти и газа находится на высоком уровне, это явно сказывается на жизнедеятельности государства и его граждан.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам с рекомендациями в условиях энергетического кризиса, с которым столкнулась его страна. Политик призывает индийцев отказаться от путешествий, инвестиций в золото и найти себе удалённую работу. Такие рекомендации прозвучали из-за колебания цен на золото, нефть и газ. Источник изображения: Gemini AIМоди подчеркнул, что каждый гражданин Индии несёт ответственность перед государством и должно рационально себя вести в период кризиса. По этой причине он просит минимизировать расход энергоносителей, а также вносит свои предложения для решения ситуации.

В Индии хотят сократить использование бензина, отдавать приоритет развитию общественного транспорта, а также железнодорожных перевозок и развивать использование электрокаров. Для усиления эффекта правительство будет отдавать предпочтение дистанционной форме работы, проведению онлайн-встреч и развитию внутреннего туризма вместо зарубежных поездок.

Стоит отметить, что в Европейском союзе также рекомендовали некоторым компаниям прибегнуть к переводу сотрудников на удалённый формат работы, учитывая рост цен на бензин.