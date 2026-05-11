Компания Alibaba Group планирует интегрировать разработанную ей модель искусственного интеллекта (ИИ) Qwen в крупнейший в Китае маркетплейс Taobao. Это позволит пользователям консультироваться с ИИ через прямой разговор, не покидая приложение маркетплейса. Источник изображения: Reuters

Пользователи смогут формулировать запрос на покупку вместо того, чтобы самостоятельно пролистывать десятки страниц. Например, достаточно ввести «найди кроссовки Nike до 200 долларов», чтобы получить список кроссовок этого бренда в пределах указанного ценового диапазона. В какой-то мере обычные фильтры итак решают эту проблему, но Alibaba Group решила отнестись к этому вопросу более технологично.

По данным Reuters, китайская компания предоставит ИИ доступ к базе данных из более чем 4 миллиардов товаров, чтобы он мог отслеживать динамику цен, помогать с выбором размеров и даже предлагать виртуальную примерку.

Пока что ни один в мире крупный маркетплейс не интегрировал ИИ в подобном формате. В США интеграция ИИ в торговые площадки очень ограниченная, в то время как Alibaba Group стремится к формату «агентного шоппинга».