Компания Alibaba Group планирует интегрировать разработанную ей модель искусственного интеллекта (ИИ) Qwen в крупнейший в Китае маркетплейс Taobao. Это позволит пользователям консультироваться с ИИ через прямой разговор, не покидая приложение маркетплейса.Пользователи смогут формулировать запрос на покупку вместо того, чтобы самостоятельно пролистывать десятки страниц. Например, достаточно ввести «найди кроссовки Nike до 200 долларов», чтобы получить список кроссовок этого бренда в пределах указанного ценового диапазона. В какой-то мере обычные фильтры итак решают эту проблему, но Alibaba Group решила отнестись к этому вопросу более технологично.
По данным Reuters, китайская компания предоставит ИИ доступ к базе данных из более чем 4 миллиардов товаров, чтобы он мог отслеживать динамику цен, помогать с выбором размеров и даже предлагать виртуальную примерку.
Пока что ни один в мире крупный маркетплейс не интегрировал ИИ в подобном формате. В США интеграция ИИ в торговые площадки очень ограниченная, в то время как Alibaba Group стремится к формату «агентного шоппинга».