Компания SpaceX успешно испытала обновлённую версию ускорителя Super Heavy для своей ракеты Starship. Во время теста инженеры одновременно запустили все 33 двигателя Raptor – ключевой этап подготовки к следующему полёту. Источник изображения: SpaceXИспытание прошло в формате так называемого статического прожига: ракета оставалась закреплённой на стартовой площадке, а двигатели работали около 14 секунд. По данным компании, тест завершился успешно, подтвердив готовность системы к запуску.

Новая версия ускорителя V3 получила ряд улучшений, направленных на повышение надёжности и мощности. Это часть программы по развитию Starship, которая рассматривается как основная ракета для будущих миссий на Луну и Марс. Ожидается, что следующий испытательный полёт может состояться уже в середине мая 2026 года. Он станет первым запуском версии V3 и продолжением серии тестов, в ходе которых SpaceX отрабатывает ключевые технологии многоразовой сверхтяжёлой ракеты.

Starship получила новый толчок в условиях активного развития США своей программы по освоению Луны. Если раньше SpaceX в первую очередь ориентировалась на изучение Марса, то сейчас её ракета может пригодиться в том числе для лунных миссий.