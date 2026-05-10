Nacvark
Акции Intel растут, но проблемы остаются все те же
Компания отстаёт от конкурентов по ключевым направлениям

Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой разобрало ситуацию вокруг компании Intel, которую в 2025 году возглавил Лип-Бу Тан. Как отмечается в материале издания, несмотря на ряд важных решений и рост акций компании в целом, её фундаментальные причины остаются теми же.Источник изображения: Gemini AIЗа последний год акции Intel продолжили расти, а руководство компании выстроило тесный диалог с новыми партнёрами и даже политическими фигурами (из известных – Илон Маск и Дональд Трамп). Инвесторы были воодушевлены изменениями как минимум по той причине, что компания снова начала получать поддержку от правительства США. Однако Bloomberg подчёркивает, что за этим «политико-деловым успехом» скрывается более серьёзная проблема – компания отстаёт от конкурентов по ключевым направлением в области технологий.

Прежде всего Intel до сих пор не является лидером в производстве чипов для искусственного интеллекта, а также не освоила передовые полупроводниковые техпроцессы. Это может аннулировать успехи Лип-Бу Тана, если тот не обеспечит компании реальный технологический прорыв и лидерство в инновациях. Сейчас же у компании все возможности для того, чтобы активно развиваться на волне роста искусственного интеллекта.

#intel
Источник: bloomberg.com
