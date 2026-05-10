Компания NVIDIA в этом году уже успела потратить 40 миллиардов долларов США на инвестиции в экосистему искусственного интеллекта (ИИ). Деньги были потрачены на приобретение акций ИИ-стартапов, которые запрашивают новое финансирование для развития своих проектов. Источник изображения: Reuters

Основная часть инвестиций NVIDIA пришлась на OpenAI, которая получила 30 миллиардов долларов США. При этом компания потратила оставшиеся деньги на инвестиции в небольшие ИИ-стартапы, включая CoreWeave, Thinking Machines Lab и xAI. Всё это при условии, что год начался относительно недавно, а крупные инвестиции ещё предстоит ожидать в следующие месяцы.

В 2025 году NVIDIA совершила 67 венчурных сделок. Компания не только производит важные для развития ИИ чипы, но и активно инвестирует зарабатываемые на их продаже деньги в приобретение акций стартапов, которые и являются её клиентами. Это создаёт так называемый «замкнутый цикл» денег, при котором деньги совершают оборот между определёнными компаниями в экосистеме ИИ.