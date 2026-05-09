Власти США жёстко контролируют экспорт передовых технологий, включая ИИ-чипы

Правительство США подозревает, что производимые компанией NVIDIA высокопроизводительные чипы для искусственного интеллекта (ИИ) могли поставлять в Китай через Таиланд путём контрабанды, в обход установленных Вашингтоном экспортных ограничений. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Источник изображения: NVIDIAПо данным издания, у американских властей появилась информации о схеме, в которой третьи лица незаконно отправляли китайским компаниям ИИ-чипы NVIDIA. Это позволило таким компаниям, как Alibba Group, значительно расширить своё серверное оборудование, хотя США всячески препятствуют технологическому развитию Китая в области ИИ.

В Alibaba Group, очевидно, отрицают, что покупали или использовали запрещённые к поставкам ИИ-чипы. Тем не менее в расследовании фигурирует информация о контрабанде крупных партий ИИ-чипов стоимостью миллиарды долларов, которые не могли поставляться компании без ведома руководству. Контрабандисты из Таиланда занимались перепаковкой оборудования, подменой документов и имели широкий круг посредников.

Как известно, США блокируют официальную продажу Китаю передовых ИИ-чипов NVIDIA. Руководство NVIDIA не сильно довольно экспортным контролем, ведь компания теряет потенциальный рынок, но всё-таки официально соблюдает все ограничения, устанавливаемые Вашингтоном.



