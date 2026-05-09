Решение было принято после того, как экологический суд отклонил попытки заблокировать проект

Компания Amazon Web Service получила разрешение на строительство центра обработки данных в Чили и продолжит строительные работы, несмотря на протесты местного населения. Местные не смогли заблокировать строительство дата-центра, сославшись на экологические опасения. Источник изображения: Reuters

URL изображенияЖители района, расположенного недалеко от столицы Сантьяго, выступали против строительства, опасаясь возможного воздействия на окружающую среду. Основные претензии касались увеличения нагрузки на водные ресурсы, энергопотребления и потенциального строительства сопутствующей инфраструктуры.

Однако им не удалось убедить в этом властей: суд и государственные регуляторы пришли к выводу, что сам проект дата-центра может быть реализован в рамках действующих норм. При этом ещё предстоит решить, будет ли Amazon Web Service финансировать строительство дополнительной линии электропередачи, которая необходима, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему в этом районе.

Стоит отметить, что в США, в отличие от Чили, власти неоднократно блокировали или усложняли компаниям строительство дата-центров из-за коллективных жалоб местного населения.