Nacvark
Oracle за месяц уволила 30 тысяч сотрудников: их заменили ИИ
Сотрудники сами обучали нейросеть, которая их заменила

За последний месяц компания Oracle из США уволила 30 тысяч сотрудников, большая часть из которых занималась программированием. Их заменили искусственным интеллектом (ИИ), который они сами обучали, несмотря на риски быть уволенными.Источник изображения: Gemini AIВ материале Time бывшие сотрудники рассказывают, что ситуация заставляла их чувствовать себя «использованными». Сотрудникам давали задачи, заставляя использовать корпоративный ИИ, чтобы он обучался и впоследствии заменил их. Причём, как отмечают источники издания, порой использование ИИ шло даже во вред рабочему процессу, но это никого не волновало.

Oracle сокращает сотрудников, чтобы перенаправить сэкономленные средства на развитие ИИ. Руководство компании твёрдо убеждено, что будущее за ИИ, поэтому приступать к замене программистов инструментами на базе ИИ необходимо уже сейчас. Председатель совета директоров Ларри Эллисон в прошлом месяце заявил, что в Oracle больше нет программистов: ИИ-модели самостоятельно занимаются написанием программного кода.

Компания играет важную роль в создании программного обеспечения, которое впоследствии продаётся корпоративным клиентам.

#сша #искусственный интеллект #oracle
Источник: time.com
