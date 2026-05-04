Выплаты получат пользователе из США, совершавшие транзакции с 2019 по 2023 год

Суд в США предварительно одобрил мировое соглашение, по которому Sony выплатит около 7,8 миллионов долларов пользователям PlayStation. Выплаты связаны с коллективным иском о продаже цифровых игр в PlayStation Store.

Истцы утверждали, что Sony ограничивала конкуренцию, запрещая сторонним продавцам распространять цифровые коды для игр с 2019 года, что якобы привело к завышению цен для пользователей. Sony при этом отрицала нарушения, но согласилась на урегулирование, чтобы избежать продолжительных судебных разбирательств и издержек.

Источник изображения: PlayStation (Sony)Согласно условиям предварительно одобренного соглашения, компенсации получат пользователи в США, которые покупали определённые цифровые игры в период с апреля 2019 по декабрь 2023 года. Выплаты, скорее всего, будут начислены в виде кредитов на аккаунты PlayStation Network (PSN), а не наличными.

Окончательное утверждение соглашения ещё предстоит: суд назначил финальное слушание на октябрь 2026 года. Тогда же будет принято решение о точном распределении компенсаций среди примерно 4,4 млн потенциальных участников класса.