Компанию обвиняют в том, что она фактически создала устройство для слежки

Компания Apple столкнулась с новой волной судебных исков, связанных с использованием AirTag. По данным MacRumors, против компании подано более 30 новых исков, в которых её обвиняют в недостаточной защите пользователей от преследования и слежки с помощью трекеров.

Истцы утверждают, что Apple, выпуская AirTag в 2021 году, якобы знала о рисках его злоупотребления, но не предусмотрела достаточных мер безопасности. По их словам, устройство стало инструментом для скрытого отслеживания людей, включая случаи сталкинга. В исках также говорится, что Apple получала многочисленные сообщения о злоупотреблениях AirTag, но реакция компании была недостаточной. Источник изображения: ChatGPTОсновная претензия заключается в том, что встроенные функции защиты (уведомления о неизвестных трекерах и звуковые сигналы) работают не всегда своевременно и не предотвращают реальные случаи преследования.

Истцы требуют от Apple компенсации ущерба, штрафных выплат, а также переработки принципов работы AirTag, чтобы снизить риск его использования для слежки. Они считают, компания должна была предусмотреть более надёжные механизмы защиты ещё на этапе разработки устройства. Apple, в свою очередь, ранее уже усиливала меры безопасности: добавляла уведомления для iPhone и Android-устройств о неизвестных AirTag рядом, а также функцию воспроизведения звука для обнаружения трекера. Однако истцы по-прежнему настаивают на компенсациях.