Для видеоигр компания советует всё же больший объём памяти

Компания Microsoft прокомментировала актуальную в 2026 году ситуацию при выборе объёма оперативной памяти (ОЗУ) для своего ноутбука или персонального компьютера (ПК), на который будет установлена новая операционная система Windows 11. По рекомендация технической поддержки, отправной точкой является объём памяти как минимум 16 ГБ. Источник изображения: MicrosoftОфициально рекомендуемым объёмом для Windows 11 является 8 ГБ, но техническая поддержка компании советует позаботиться о запасе. Для тех, кто активно играет в видеоигры с включённым Discord и стриминговым сервисами – желательно 32 ГБ. Ещё несколько назад переход на 32 ГБ казался вовсе необязательным, а буквально 5 лет назад это было нечто излишнее.

Однако новые реалии теперь другие, поэтому пользователям стоит присматриваться к 32 ГБ, если они рассчитывают комфортно играть в видеоигры в ближайшие годы. Для тех, кому нужен ноутбук для работы или учёбы – 16 ГБ вполне достаточно.

Впрочем, рекомендация является лишь посылом технической поддержки Microsoft, а не официально закреплённым системным требованием для Windows 11.