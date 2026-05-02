Однако она всё ещё не готова к полётам

Компания SpaceX потратила уже более 15 миллиардов долларов США на разработку сверхтяжёлой ракеты Starship, тем самым сделав крупнейшую ставку в своей истории. Проект направлен на создание многоразовой ракеты, которая позволяет кратно участить проведение космических миссий. В перспективе Starship должен стать основным космическим кораблём для американский миссий на Луну и Марс. Источник изображения: Reuters

Руководство компании рассчитывает, что их разработка приблизит космические миссии к формату авиационных рейсов, то есть они станут более доступными и регулярными. Помимо прочего, ракета может применяться для вывода низкоорбитальных спутников.

Reuters отмечает, что такая амбициозная цель столкнулась с серьёзными техническими трудностями, особенно в контексте дозаправки на орбите и разработке надёжной тепловой защиты. По этой причине SpaceX потратила на разработку миллиарды долларов, но так и не завершила проект.

Для понимания, на разработку Falcon компания потратила всего лишь 400 миллионов долларов. При этом именно эта ракета-носитель стала реально успешным проектом SpaceX, который пользуется большим спросом по всему миру.