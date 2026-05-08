Актриса Корианка Килчер подала иск против Джеймса Кэмерона и Disney, обвинив их в использовании её лица (в 14 лет) для создания героини Нейтири в «Аватаре» без её согласия и без оплаты. Режиссёр ранее признавал, что черты актрисы послужили «источником вдохновения», но Килчер узнала об этом только после выхода первого фильма, собравшего миллиарды долларов.

Перуанская актриса и активистка Корианка Килчер (сейчас ей 36 лет) подала иск против режиссёра Джеймса Кэмерона и студии Disney. Она утверждает, что создатели франшизы «Аватар» без её согласия использовали черты её лица, когда ей было 14 лет, для создания персонажа Нейтири — главной героини фильмов, собравших в мировом прокате почти 7 миллиардов долларов.

Источник изображения: Futurism.com

Согласно иску, поданному во вторник, Кэмерон «извлёк» черты лица Килчер из её фотографии в фильме «Новый Свет» (2006), где она играла Покахонтас, и «поручил команде дизайнеров использовать их как основу для образа Нейтири». Сама актриса, по её словам, не давала на это согласия и узнала о том, что стала визуальным вдохновением, только после выхода первого «Аватара» в 2010 году.

Тогда Кэмерон подарил ей рамку с рисунком Нейтири и записку: «Твоя красота была моим ранним вдохновением для Нейтири». Но, как отмечается в иске, к работе над фильмом её так и не привлекли — роль исполнила Зои Салдана.

Ситуация прояснилась окончательно в прошлом году, когда Кэмерон в интервью рассказал: «Реальным источником было фото в LA Times молодой актрисы по имени Корианка Килчер... Это на самом деле её нижняя часть лица. У неё было очень интересное лицо».

Адвокаты Килчер называют произошедшее «кражей» и «буквальной трансплантацией лица реального подростка в персонажа блокбастера». Иск также ссылается на калифорнийский закон против дипфейков: так как Нейтири показана в откровенных сценах, а Килчер на момент съёмок была несовершеннолетней, создание персонажа приравнивается к созданию поддельного изображения ребёнка в интимном контексте.

«Для меня глубоко тревожно узнать, что моё лицо в 14 лет было взято и использовано без моего ведома и согласия для создания коммерческого актива, который принёс Disney и Кэмерону огромные деньги», — заявила актриса. Представители режиссёра и студии пока не комментируют ситуацию.