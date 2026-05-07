Для зарубежных продавцов российский рынок станет менее привлекательным. Мелкие продавцы могут покинуть рынок, а крупные будут вынуждены снижать цены, чтобы сохранить свою конкурентоспособность. В результате могут исчезнуть товары, которые не всегда есть в наличии у российских продавцов.

В России активно обсуждается предложение Министерства финансов о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных товаров, которые приобретаются через интернет. Так, в соответствии с предложенным планом, ставка НДС будет увеличиваться постепенно: в 2027 году она составит 7%, в 2028 году — уже 14%, ну а с 2029 года — все 22%.

Однако Минпромторг и представители традиционного ритейла выступают за более строгие меры: они предлагают ввести полную ставку в размере 22% уже с 1 января 2027 года. Так, представители кожевенной и обувной промышленности России обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не только ускорить процесс введения максимальной ставки, но и принять дополнительные меры. В частности, предлагается ввести пошлины на все ввозимые товары и обязать производителей маркировать продукцию.

Министерство финансов предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают взимание налога на добавленную стоимость с российских и зарубежных цифровых платформ на основе стоимости товаров. Для электронной коммерции вводится специальная категория товаров, а также новая декларация и правовой институт — оператор электронной торговли. Кроме того, будет введено понятие «склад электронной торговли» и определён порядок уплаты внутренних налогов для товаров, продаваемых через интернет-магазины.

Поэтапное увеличение ставки, по мнению Минфина, поможет бизнесу постепенно приспособиться к новым условиям. Однако представители промышленных и торговых компаний считают, что единовременное введение полной ставки обеспечит более честную конкуренцию и защитит местных производителей.

Ну а в социальных сетях и на различных форумах пользователи уже высказывают своё несогласие с данной инициативой, поскольку считают, и, кстати, вполне обоснованно, что введение нового сбора приведёт к дальнейшему росту цен на зарубежные товары и увеличению налоговой нагрузки для покупателей.