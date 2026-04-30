Nacvark
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
Насколько это будет реально так – покажет время

Китайские учёные представили первую в мире угольную топливную ячейку, которая, по их заявлению, способна вырабатывать электроэнергию без прямых выбросов углекислого газа. Разработка описывается как шаг к более чистому использованию одного из самых «грязных» видов топлива – угля. Технологию представила исследовательская группа под руководством профессора Се Хэпина из Шэньчжэньского университета при Китайской академии наук.Источник изображения: Gemini AIТехнология получила название Zero-carbon-emission Direct Coal Fuel Cell (ZC-DCFC). В отличие от традиционных электростанций, где уголь сжигается для получения тепла и пара, здесь он используется напрямую в электрохимическом процессе. Уголь измельчается в порошок, очищается и подаётся в анод топливного элемента, где происходит реакция с кислородом без горения. Электроэнергия вырабатывается за счёт электрохимического окисления угля. 

По словам разработчиков, это позволяет повысить эффективность процесса и избежать потерь энергии, характерных для классических угольных электростанций. Помимо прочего, образующийся углекислый газ не выбрасывается напрямую в атмосферу, а улавливается внутри системы. Его можно либо перерабатывать в полезные химические соединения, либо минерализовать в стабильные вещества, такие как бикарбонат натрия. Разработчики считают, что технология может стать альтернативным способом использования угля с меньшим экологическим воздействием.

Насколько это действительно так – покажет время. Углерод никуда из угля не девается, поэтому его превращение в углекислый газ неизбежно. Другое дело в том, что топливная ячейка может переработать его для последующего хранения, что предотвратит прямые выбросы.

#китай #электроэнергия #уголь #угольная электростанция
Источник: scmp.com
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
CDEK.Shopping: Российские покупатели заказывают за границей всё более дешёвую электронику
В Xbox подтвердили, что цена и доступность Project Helix зависят от ситуации на рынке памяти
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Разработчики игр готовы отказаться от Denuvo из-за постоянного обхода этой технологии защиты
AMD Zen 6 получат снижающие задержки между CCD и IOD соединительные кристаллы Silicon Bridges
Claude случайно удалил базу данных и резервные копии компании PocketOS за 9 секунд
ИИ смоделировал последние действия жертвы Везувия в Помпеях

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter