Китайские учёные представили первую в мире угольную топливную ячейку, которая, по их заявлению, способна вырабатывать электроэнергию без прямых выбросов углекислого газа. Разработка описывается как шаг к более чистому использованию одного из самых «грязных» видов топлива – угля. Технологию представила исследовательская группа под руководством профессора Се Хэпина из Шэньчжэньского университета при Китайской академии наук. Источник изображения: Gemini AIТехнология получила название Zero-carbon-emission Direct Coal Fuel Cell (ZC-DCFC). В отличие от традиционных электростанций, где уголь сжигается для получения тепла и пара, здесь он используется напрямую в электрохимическом процессе. Уголь измельчается в порошок, очищается и подаётся в анод топливного элемента, где происходит реакция с кислородом без горения. Электроэнергия вырабатывается за счёт электрохимического окисления угля.

По словам разработчиков, это позволяет повысить эффективность процесса и избежать потерь энергии, характерных для классических угольных электростанций. Помимо прочего, образующийся углекислый газ не выбрасывается напрямую в атмосферу, а улавливается внутри системы. Его можно либо перерабатывать в полезные химические соединения, либо минерализовать в стабильные вещества, такие как бикарбонат натрия. Разработчики считают, что технология может стать альтернативным способом использования угля с меньшим экологическим воздействием.

Насколько это действительно так – покажет время. Углерод никуда из угля не девается, поэтому его превращение в углекислый газ неизбежно. Другое дело в том, что топливная ячейка может переработать его для последующего хранения, что предотвратит прямые выбросы.