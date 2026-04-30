Nacvark
В Google TV появятся ИИ-функции Gemini
Пока что это затронет только рынок США

Компания Google анонсировала интеграцию в Google TV ряда функций, связанных с её чат-ботом на основе искусственного интеллекта (ИИ) Gemini. Новое обновление превратит телевизор в более интерактивное устройство, с которым можно не только смотреть фильмы и сериалы, но и взаимодействовать через ИИ.Источник изображения: Gemini AIСреди новых возможностей – генерация и редактирование изображений прямо на экране телевизора, создание коротких видео по текстовому описанию, а также работа с Google Photos. Например, телевизор сможет находить фотографии по событиям или людям и превращать их в стилизованные подборки или слайд-шоу.

На главном экране появятся персонализированные рекомендации и короткие видеоформаты вроде YouTube Shorts, основанные на алгоритмах Gemini.

Пока что эти изменения являются лишь экспериментальными, поэтому затронут только рынок США, причём добавят их на отдельные модели телевизоров, включая TCL. Однако в будущем стоит ожидать расширение функционала и появление этих функций в других регионах.

#сша #google #телевизоры
Источник: blog.google
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
CDEK.Shopping: Российские покупатели заказывают за границей всё более дешёвую электронику
В Xbox подтвердили, что цена и доступность Project Helix зависят от ситуации на рынке памяти
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Разработчики игр готовы отказаться от Denuvo из-за постоянного обхода этой технологии защиты
AMD Zen 6 получат снижающие задержки между CCD и IOD соединительные кристаллы Silicon Bridges
Claude случайно удалил базу данных и резервные копии компании PocketOS за 9 секунд
ИИ смоделировал последние действия жертвы Везувия в Помпеях

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
