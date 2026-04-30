Компания Google анонсировала интеграцию в Google TV ряда функций, связанных с её чат-ботом на основе искусственного интеллекта (ИИ) Gemini. Новое обновление превратит телевизор в более интерактивное устройство, с которым можно не только смотреть фильмы и сериалы, но и взаимодействовать через ИИ. Источник изображения: Gemini AIСреди новых возможностей – генерация и редактирование изображений прямо на экране телевизора, создание коротких видео по текстовому описанию, а также работа с Google Photos. Например, телевизор сможет находить фотографии по событиям или людям и превращать их в стилизованные подборки или слайд-шоу.

На главном экране появятся персонализированные рекомендации и короткие видеоформаты вроде YouTube Shorts, основанные на алгоритмах Gemini.

Пока что эти изменения являются лишь экспериментальными, поэтому затронут только рынок США, причём добавят их на отдельные модели телевизоров, включая TCL. Однако в будущем стоит ожидать расширение функционала и появление этих функций в других регионах.