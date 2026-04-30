Nacvark
В Китае после выхода DeepSeek V4 началась гонка за ИИ-чипами от Huawei
Новая ИИ-модель от китайского разработчика оптимизирована под эти ИИ-чипы

Крупные технологические компании Китая начали срочно наращивать закупки чипов Huawei после выхода новой модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek V4, которая позиционируется как конкурент западным ИИ-моделям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, такие гиганты, как Alibaba, Tencent и ByteDance, активно пытаются обеспечить себя поставками процессоров серии Ascend от Huawei. Модель DeepSeek V4 как раз таки оптимизирована под эти ИИ-чипы, что делает их наиболее подходящими.Источник изображения: Reuters
Разработка DeepSeek стала важным шагом в стремлении Китая снизить зависимость от американских технологий. Из-за ограничений со стороны США китайские компании сталкиваются с трудностями в доступе к передовым ИИ-чипам от NVIDIA, что ускоряет переход на отечественные решения. Однако резкий рост спроса выявил проблему: производственные мощности Huawei ограничены, и компания не успевает удовлетворить потребности рынка.

Судя по всему, Huawei окажется на месте NVIDIA, которая столкнулась с аналогичной ситуацией на своём рынке. Помимо прочего, тенденция указывает на формирование сразу двух основных экосистем в области ИИ – американской и китайской.

#китай #искусственный интеллект #huawei #deepseek #deepseek v4
Источник: reuters.com
