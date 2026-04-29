Это затрагивает Hua Hong Semiconductor – одного из ключевых китайских производителей.

США усиливают правила экспортного контроля против компаний из Китая, вводя новые ограничения на экспорт оборудования для производства полупроводников. По данным Reuters, американские власти обязали ряд компаний приостановить поставки определённых технологий китайскому производителю чипов Hua Hong Semiconductor, который занимает второе место в стране по объёму производства. Источник изображения: Reuters

Речь идёт о высокотехнологичном оборудовании, используемом для выпуска продвинутых микросхем. Ограничения затрагивают продукцию таких компаний, как Applied Materials, Lam Research и KLA Corporation. Американские власти объясняют своё решение соображениями национальной безопасности. По их мнению, передовые чипы могут использоваться не только в гражданских технологиях, но и в военной сфере.

Ограничения могут замедлить развитие китайской полупроводниковой отрасли, особенно в сегменте передовых техпроцессов. В то же время американские производители оборудования рискуют потерять значительную часть доходов из-за сокращения поставок, а в будущем китайские компании могут самостоятельно освоить все необходимые технологии для производства оборудования.