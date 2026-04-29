Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США запретили ряду компаний поставлять Китаю оборудование для производства полупроводников
Это затрагивает Hua Hong Semiconductor – одного из ключевых китайских производителей.

США усиливают правила экспортного контроля против компаний из Китая, вводя новые ограничения на экспорт оборудования для производства полупроводников. По данным Reuters, американские власти обязали ряд компаний приостановить поставки определённых технологий китайскому производителю чипов Hua Hong Semiconductor, который занимает второе место в стране по объёму производства.Источник изображения: Reuters
Речь идёт о высокотехнологичном оборудовании, используемом для выпуска продвинутых микросхем. Ограничения затрагивают продукцию таких компаний, как Applied Materials, Lam Research и KLA Corporation. Американские власти объясняют своё решение соображениями национальной безопасности. По их мнению, передовые чипы могут использоваться не только в гражданских технологиях, но и в военной сфере.

Ограничения могут замедлить развитие китайской полупроводниковой отрасли, особенно в сегменте передовых техпроцессов. В то же время американские производители оборудования рискуют потерять значительную часть доходов из-за сокращения поставок, а в будущем китайские компании могут самостоятельно освоить все необходимые технологии для производства оборудования.

#сша #китай #полупроводники
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

