Nacvark
Amazon хочет заменить HR-подразделения ИИ-агентами
Компания стремится автоматизировать отбор будущих сотрудников

Компания Amazon объявила о внедрении нового программного обеспечения, основанного на искусственным интеллекте (ИИ), которое позволит автоматизировать значительную часть процесса найма персонала. Фактически компания хочет заменить часть HR-подразделений.Источник изображения: Amazon
URL изображенияИИ сможет самостоятельно проводить первичные интервью с кандидатами, анализировать резюме и формировать рекомендации для HR-специалистов. Это позволит ускорить процесс массового найма в разгар сезона перед праздниками, когда Amazon нанимает как можно большее количество сотрудников. Такой подход, очевидно, позволит в будущем сократить количество HR-специалистов из-за фильтра при отборе кадров в виде ИИ.

Amazon позиционирует свой подход как «человекоориентированный», объясняя, что в основу ИИ должно входить взаимодействие с кандидатами и адаптации к диалогу. Проще говоря, ИИ должен обучаться, как быть человечнее, а не подстраивать под свой формат других.

Ранее Amazon уже объявляла о массовых сокращениях персонала на фоне активного внедрения ИИ в различные подразделения. В будущем тенденция может лишь укрепиться по внедрения ИИ-агентов.

#искусственный интеллект #amazon
Источник: reuters.com
Популярные новости

Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
«Известия»: Российский кадровый резерв за 5 лет уменьшился с 7 млн до 4 млн человек
MOREFINE открыла предзаказ на компактную док-станцию с RTX 5060 Ti и портами Thunderbolt 5 и OCuLink
Проблемы на заводе в Джубайле могут вызвать рост цен на электронику по всему миру
Полноценная поддержка памяти CUDIMM DDR5 появится в процессорах AMD следующего поколения
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
Искусственный интеллект начал обходиться компаниям дороже обычных сотрудников
В России застройщики жилья переориентируются на китайские лифты
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
ИИ‑агент на базе Claude уничтожил рабочую базу данных и резервные копии компании за 9 секунд

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
