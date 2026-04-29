Компания стремится автоматизировать отбор будущих сотрудников

Компания Amazon объявила о внедрении нового программного обеспечения, основанного на искусственным интеллекте (ИИ), которое позволит автоматизировать значительную часть процесса найма персонала. Фактически компания хочет заменить часть HR-подразделений.

ИИ сможет самостоятельно проводить первичные интервью с кандидатами, анализировать резюме и формировать рекомендации для HR-специалистов. Это позволит ускорить процесс массового найма в разгар сезона перед праздниками, когда Amazon нанимает как можно большее количество сотрудников. Такой подход, очевидно, позволит в будущем сократить количество HR-специалистов из-за фильтра при отборе кадров в виде ИИ.

Amazon позиционирует свой подход как «человекоориентированный», объясняя, что в основу ИИ должно входить взаимодействие с кандидатами и адаптации к диалогу. Проще говоря, ИИ должен обучаться, как быть человечнее, а не подстраивать под свой формат других.

Ранее Amazon уже объявляла о массовых сокращениях персонала на фоне активного внедрения ИИ в различные подразделения. В будущем тенденция может лишь укрепиться по внедрения ИИ-агентов.