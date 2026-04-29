Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Маск заявил, что именно он внёс ключевой клад в создание OpenAI
Илон Маск (Elon Reeve Musk) дал показания в суде по иску против Сэма Альтмана (Samuel Harris Altman)

Илон Маск (Elon Reeve Musk) дал показания по иску против своего бывшего партнёра – генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Samuel Harris Altman). В этих показания Маск напрямую заявил, что именно он стоял у истоков создания OpenAI, а также сделал ключевой вклад в создание чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT.

По его словам, он придумал идею, название, набрал ключевой персонаж, передал свой опыт управления, а также предоставил первоначальное финансирование. Бывший сооснователь OpenAI делал всё это, рассчитывая, что компания будет некоммерческой организацией. Однако в конечном итоге OpenAI перешла к коммерческому формату, а теперь вовсе готовится к проведению IPO, с чем Маск не согласен.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Илон Маск утверждает, что если суд допустит коммерциализацию OpenAI – вся основа благотворительности в США будет разрушена. Он добавил, что мог изначально выстраивать эту компанию как коммерческую, но отказался от этой идеи.

Уильям Савитт, представлявший OpenAI и Альтмана, отверг обвинения. Он настаивает на том, что Илон Маск изначально пытался направить OpenAI в сторону бизнеса, планируя стать генеральным директором. После того, как ему отказали – он покинул проект, основав уже собственную компанию xAI, а также подал иск против бывших партнёров. Адвокат Маск заверил же, что именно Альтман был жадный к деньгам, поэтому привлекал стороннее финансирование от технологических корпораций.

#илон маск #openai #сэм альтман
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter