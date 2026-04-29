Илон Маск (Elon Reeve Musk) дал показания в суде по иску против Сэма Альтмана (Samuel Harris Altman)

Илон Маск (Elon Reeve Musk) дал показания по иску против своего бывшего партнёра – генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Samuel Harris Altman). В этих показания Маск напрямую заявил, что именно он стоял у истоков создания OpenAI, а также сделал ключевой вклад в создание чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT.

По его словам, он придумал идею, название, набрал ключевой персонаж, передал свой опыт управления, а также предоставил первоначальное финансирование. Бывший сооснователь OpenAI делал всё это, рассчитывая, что компания будет некоммерческой организацией. Однако в конечном итоге OpenAI перешла к коммерческому формату, а теперь вовсе готовится к проведению IPO, с чем Маск не согласен. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Илон Маск утверждает, что если суд допустит коммерциализацию OpenAI – вся основа благотворительности в США будет разрушена. Он добавил, что мог изначально выстраивать эту компанию как коммерческую, но отказался от этой идеи.

Уильям Савитт, представлявший OpenAI и Альтмана, отверг обвинения. Он настаивает на том, что Илон Маск изначально пытался направить OpenAI в сторону бизнеса, планируя стать генеральным директором. После того, как ему отказали – он покинул проект, основав уже собственную компанию xAI, а также подал иск против бывших партнёров. Адвокат Маск заверил же, что именно Альтман был жадный к деньгам, поэтому привлекал стороннее финансирование от технологических корпораций.