Она предоставляет военным полный доступ к ИИ-моделям компании

Компания Google заключила с Министерством обороны США секретную сделку, предоставляющую ведомству полный доступ к её моделям искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Information, ссылаясь на собственные источники и отраслевых экспертов. Источник изображения: Gemini AIПо данным издания, сделка охватывает всё подразделение Google DeepMind, которое занимается разработкой ИИ-решений. При этом более чем 600 сотрудников, включая тех, кто работает в Google DeepMind, обращались к генеральному директору Сундару Пичаи с просьбой отказаться от секретного сотрудничества с Пентагоном. В тот же день Пичаи подписал сделку с военными.

Источники The Information акцентируют внимание на том, что формат сотрудничества Google и Пентагона не позволяет представителям компании возможности даже узнать, как именно используют их ИИ-продукты. В соглашении напрямую сказано, что Google не может накладывать вето на оперативные решения правительства США, связанные с ИИ-продуктами компании.

Единственным способом гарантировать, что военные не станут использовать ИИ в своих основных целях, это не заключать с ними секретных контрактов – говорится в проигнорированном письме от сотрудников Google DeepMind.