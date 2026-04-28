Компания Samsung Electronics, специализирующаяся на производстве микросхем и различной бытовой техники, планирует в этом году прекратить продажи некоторых категорий товаров на рынке Китая. Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники.По данным издания, южнокорейская компания перестанет поставлять на китайский рынок свои телевизоры и бытовую технику. Причиной решения называют усилившуюся конкуренцию со стороны местных китайских производителей, которые предлагают более дешёвую продукцию и активно вытесняют иностранных игроков. Проще говоря, Samsung попросту оказалась неконкурентоспособной в условиях широкого предложения со стороны местных производителей.
Однако это не означает, что Samsung Electronics полностью свернёт свой бизнес в Китае: компания сохранит производственные мощности в стране. Другой вопрос в том, что теперь производимая на её китайских заводах техника будет поступать преимущественно за рубеж.
Samsung Electronics официально не комментировала информацию Nikkei Asia и не объявляла об уходе с рынка Китая в ближайшее время.