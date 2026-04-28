Компания Samsung Electronics, специализирующаяся на производстве микросхем и различной бытовой техники, планирует в этом году прекратить продажи некоторых категорий товаров на рынке Китая. Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Reuters

По данным издания, южнокорейская компания перестанет поставлять на китайский рынок свои телевизоры и бытовую технику. Причиной решения называют усилившуюся конкуренцию со стороны местных китайских производителей, которые предлагают более дешёвую продукцию и активно вытесняют иностранных игроков. Проще говоря, Samsung попросту оказалась неконкурентоспособной в условиях широкого предложения со стороны местных производителей.

Однако это не означает, что Samsung Electronics полностью свернёт свой бизнес в Китае: компания сохранит производственные мощности в стране. Другой вопрос в том, что теперь производимая на её китайских заводах техника будет поступать преимущественно за рубеж.

Samsung Electronics официально не комментировала информацию Nikkei Asia и не объявляла об уходе с рынка Китая в ближайшее время.