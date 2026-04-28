Nacvark
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
Причиной решения называют усилившуюся конкуренцию со стороны местных китайских производителей

Компания Samsung Electronics, специализирующаяся на производстве микросхем и различной бытовой техники, планирует в этом году прекратить продажи некоторых категорий товаров на рынке Китая. Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным издания, южнокорейская компания перестанет поставлять на китайский рынок свои телевизоры и бытовую технику. Причиной решения называют усилившуюся конкуренцию со стороны местных китайских производителей, которые предлагают более дешёвую продукцию и активно вытесняют иностранных игроков. Проще говоря, Samsung попросту оказалась неконкурентоспособной в условиях широкого предложения со стороны местных производителей.

Однако это не означает, что Samsung Electronics полностью свернёт свой бизнес в Китае: компания сохранит производственные мощности в стране. Другой вопрос в том, что теперь производимая на её китайских заводах техника будет поступать преимущественно за рубеж.

Samsung Electronics официально не комментировала информацию Nikkei Asia и не объявляла об уходе с рынка Китая в ближайшее время.

#samsung #китай #южная корея #samsung electronics
Источник: asia.nikkei.com
Популярные новости

Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
Европейское космическое агентство представило первую модель космического самолёта Space Rider
Netflix объявил официальную дату выхода фильма «Энола Холмс 3»
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Bloomberg: Задержка с выпуском модели DeepSeek V4 свидетельствует о переходе на китайские чипы
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
Археологи обнаружили в Чехии инструмент возрастом 2000 лет для изготовления легионерской кольчуги
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
PlayCast и FarBridge запустили мобильную версию игры RWBY: Grimm Eclipse без портирования
Sega анонсировала юбилейные проекты легендарных франшиз в рамках инициативы Sega Universe
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы

Популярные статьи

«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
