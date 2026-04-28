Это не означает, что компании больше не являются партнёрами

Компании Microsoft и OpenAI пересмотрели своё соглашение об эксклюзивном партнёрстве, переподписав его на новых условиях. Новое соглашение привело к отказу Microsoft от эксклюзивного использования продуктов OpenAI в свих сервисах. Источник изображения: Reuters

Решение является важным для Amazon, Google и других крупных технологических компаний, которые инвестируют в OpenAI ради расширения компании и извлечения своих выгод. До недавних пор подобное сотрудничество фактически означало нарушение договорённостей с Microsoft, поскольку эта компания претендовала на статус эксклюзивного партнёра.

Однако после того, как соглашение было переподписано на новых условиях, OpenAI может сотрудничать с Amazon Web Services, Google Cloud и другими облачными сервисами. При этом Microsoft и OpenAI остаются партнёрами – статус стратегических партнёров закреплён до 2032 года.

Microsoft также больше не будет получать долю от доходов OpenAI, связанных с искусственным интеллектом, а сама схема платежей между компаниями была упрощена и ограничена по объёму. Эксперты отмечают, что обновлённое соглашение отражает стремление OpenAI к большей независимости и диверсификации партнёрских связей.



